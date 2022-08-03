Наслідки обстрілу трьох мікрорайонів Чугуєва: серед постраждалих – громадяни рф

Сьогодні, 3 серпня близько 12:50 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста з реактивних систем залпового вогню «Ураган».

В результаті ворожої атаки пошкоджений 5-поверховий житловий будинок.

Серед постраждалих є громадяни російської федерації: загинув 70-річний чоловік, вибухову травму та осколкові поранення отримала 52-річна жінка.

Також поранена 49-річна місцева мешканка.

Поліцейські оглядають місця влучань боєприпасів та збирають речові докази.

За даним фактом слідчі Чугуївського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости