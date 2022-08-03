В Змієві зникла 17-річна дівчина: оголошено розшук

Відділом поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження неповнолітньої Христини Колотило, 2005 року народження. Дівчина 1 серпня о 8:30 пішла з дому в місті Зміїв та не повернулась.

Її прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, середньої статури, світле коротке волосся.

Була одягнена в білу сукню з чорним горошком, сині шльопанці, при собі мала білу жіночу сумочку через плече та білий пакет з роликовими ковзанами.

Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукувану, просимо повідомити до ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області за адресою вул. Донецька, 26, м. Зміїв, 63404, тел.: +380503055233.

Агентство Телевидения Новости