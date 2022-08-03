Ситуація критична: в Україні 60% переселенців втратили роботу

В Україні 60% внутрішньо переміщених осіб, які мали роботу до свого переміщення, втратили її. Внутрішньо переміщеними офіційно нині є понад 6,6 млн осіб в Україні.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на Міжнародну організацію міграції (МОМ). За даними організації, внутрішньо переміщеними нині є понад 6,6 млн осіб.

За даними організації, 60% осіб, які мали роботу до свого переміщення, нині її втратили, 9% не мали жодного доходу від початку війни, а 35% повідомили, що місячний дохід їхньої родини не перевищує 5 000 грн, що на 1 500 грн менше за мінімальну зарплату в Україні.

«Ситуація з працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб залишається доволі критичною і є однією з причин, що підштовхують людей до повернення», – йдеться в дослідженні.

Внутрішньо переміщеними нині є понад 6,6 млн осіб в Україні, згідно з дослідженням організації, проведеним із 17 до 23 липня. Ця цифра становить 15% від загальної чисельності населення України та дещо зросла, порівнюючи з кінцем червня, адже люди продовжують виїжджати зі сходу, півдня й півночі країни.

Водночас 5,5 млн раніше переміщених повернулися додому, абсолютна більшість із них була на території України та 16% – закордоном. Основними регіонами повернення є Київ та область, а також Харківська, Одеська й Чернігівська області.

Від початку війни Держстат не оприлюднює даних про зайнятість. Згідно з останніми даними за підсумками 2021 року, рівень безробіття в Україні становив 10,3%.

Як повідомлялося, через війну рівень безробіття в Україні підскочив до рекордних 35%. Через глибокий спад економічної активності та міграції внаслідок ризиків безпеки у прифронтових регіонах значна частина населення втратила роботу, зазначають аналітики.

Агентство Телевидения Новости