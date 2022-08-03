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На Харківщині ЗСУ знищили ворожу реактивну установку розмінування «Метеорит»
В Харківській області бійці Сил територіальної оборони та артилеристи окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили самохідну реактивну установку розмінування УР-77 «Метеорит» російських окупантів. Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на службу зв’язків з громадськістю бригади.
«Рідкісний трофей! Ювелірна робота! Так буде з усіма окупантами! Не сховаєтеся! Усіх поховаємо в благодатній українській землі! Слава ЗСУ!» – йдеться у повідомленні.