Службова недбалість при ремонті доріг та збитки майже 2,3 мільйонів – підозрюється держслужбовець

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру держслужбовцю органу місцевого самоврядування за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2020-лютому 2021 рр. на замовлення органу місцевого самоврядування підрядником проведено капітальний ремонт дороги в Салтівському районі Харкова. Встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають замовленню.

У свою чергу, державний службовець органу місцевого самоврядування, здійснюючи технічний нагляд, не перевірив обсяги та об’єми фактично виконаних робіт і не вніс передбачені його службовими обов’язками вказівки та приписи підряднику щодо приведення робіт у відповідність проектно-кошторисній документації. Натомість підозрюваний завізував акти приймання виконаних робіт із завищеними обсягами.

У результаті на рахунок підрядника безпідставно перераховано майже 2,3 млн грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости