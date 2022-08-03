Окупанти примусово вивозять цивільних з Козачої Лопані до рф

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) за інформацією, що була розміщена ЗМІ щодо насильницького вивезення людей з тимчасово окупованого смт Козача Лопань на територію країни-агресора.

Військові так званої «ЛНР» примусово «евакуюють» місцевих мешканців до наметових таборів Бєлгородської області рф, маніпулюючи та залякуючи цивільних обстрілами з боку української армії.

Всі дані перевіряються, триває досудове розслідування. У подальшому матеріали будуть передані до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости