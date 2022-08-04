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Рятувальники ліквідували пожежу в Циркунах на площі 500 кв. метрів

Рятувальники ліквідували пожежу в Циркунах на площі 500 кв. метрів

За добу з 03 по 04 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж – 10, у тому числі пожеж спричинених військовими діями – 4, 3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт; 3 – на допомогу комунальникам та населенню, 3 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (3) та Чугуївському (1) районах області. Горіли приватні житлові будинки та надвірні забудови.

Так, близько 15:00 рятувальники виїжджали на ліквідацію двох пожеж на території приватних домоволодінь у селищі Циркуни Харківського району. Там горіли приватний житловий будинок, гараж та прибудова. Загальна площа пожежі склала близько 500 кв. метрів. До ліквідації пожежі було залучено 6 відділень служби порятунку з Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. Через постійні обстріли гасіння пожежі доводилось постійно припиняти. О 21:45 усі осередки займання вдалось ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС ліквідували 34 ворожих боєприпаси, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости

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