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Окупанти нанесли удар по підприємству в Немишлянському районі Харкова

Окупанти нанесли удар по підприємству в Немишлянському районі Харкова

В ніч на 4 серпня російські військовослужбовці нанесли ракетний удар по Немишлянському району Харкова, пошкоджено будівлі підприємства.

Крім того, утворилось дві воронки діаметром 7 та 8 метрів.

За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости

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