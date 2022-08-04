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Окупанти нанесли удар по підприємству в Немишлянському районі Харкова
В ніч на 4 серпня російські військовослужбовці нанесли ракетний удар по Немишлянському району Харкова, пошкоджено будівлі підприємства.
Крім того, утворилось дві воронки діаметром 7 та 8 метрів.
За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Бєлгородської області рф.
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Наразі тривають слідчі дії.