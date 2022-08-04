Окупанти пішли у наступ на Харківщині: тривають бойові дії на напрямку Байрак – Гусарівка

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 серпня. 162 доба війни.

В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

На Харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка.

Здійснив спробу наступу у напрямку Байрак – Гусарівка, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости