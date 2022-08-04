Наслідки обстрілів Харківщини за добу: один загиблий, четверо постраждалих

Цієї ночі близько 01:30 ворог вкотре обстріляв Харків: в Немишлянському районі Харкова зафіксоване влучання в об’єкт інфраструктури. За попередніми даними, є ще 2 влучання у відкриту територію в Харківському районі. Постраждалих немає, повідомили в ХОВА.

Протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський, Харківський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. По Циркунах окупанти тричі завдавали артилерійських обстрілів.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів протягом доби госпіталізували 4 людини: 3 жінок в Чугуївському районі, 1 чоловіка в Харківському.

У Чугуєві внаслідок обстрілів загинув 58-річний чоловік, громадянин рф.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог спробував наступати в бік Байрак – Гусарівка. Наші захисники чинять спротив, бойові дії тривають.

В районі Ізюма окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли з втратами.

Агентство Телевидения Новости