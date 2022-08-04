З окупованого Ізюмського району на Харківщині можна виїхати лише через росію

Окуповані території Ізюмського району непридатні для нормального життя.

Про ситуацію розповів начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

«Є дві можливості виїхати. Це через Росію, Прибалтику, Польщу і повернутись в Україну. І є один коридор, який раз на тиждень працює. Через нього можуть вийти діти до 14 років, жінки і чоловіки старші 60 років», – зазначив він.

За словами Масельського, якби було більше коридорів для евакуації, то людей би там не лишилось, тому що ті окуповані території для нормального життя непридатні.

«Якби було більше можливих коридорів, про які ми просимо, то в тих населених пунктах людей зовсім би не залишилось. Тому що відсутнє медичне обслуговування. Не будуть працювати школи», – підкреслив начальник РВА.

Також він повідомив, що місто Ізюм на сьогоднішній день без газу і про опалювальний сезон там не йдеться.

Разом з тим, як зазначив Масельський, в Ізюмі та Балаклії є постійні перебої з водою, там по 3-4 дні на тиждень її немає.

Агентство Телевидения Новости