Поліцейські та волонтери доставили в Старий Салтів понад 2,5 тони продуктів

Громадянам, які попри щоденні обстріли з боку країни агресора залишаються у своїх домівках без світла, води та звичайних умов проживання, роздали 180 продуктових наборів та ліки.

Гуманітарну допомогу до смт Старий Салтів привезли 3 серпня працівники відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції разом з волонтерами з Universal Guardian IMES Ukraine.

Мешканцям селища роздали 180 наборів з продуктами, які були надані організацією World Central Kitchen.

На постійній основі поліцейські спільно з волонтерами доставляють допомогу до найнебезпечніших населених пунктів Чугуївського району.

Агентство Телевидения Новости