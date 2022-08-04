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Поліцейські та волонтери доставили в Старий Салтів понад 2,5 тони продуктів

Поліцейські та волонтери доставили в Старий Салтів понад 2,5 тони продуктів

Громадянам, які попри щоденні обстріли з боку країни агресора залишаються у своїх домівках без світла, води та звичайних умов проживання, роздали 180 продуктових наборів та ліки.

Гуманітарну допомогу до смт Старий Салтів привезли 3 серпня працівники відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції разом з волонтерами з Universal Guardian IMES Ukraine.

Мешканцям селища роздали 180 наборів з продуктами, які були надані організацією World Central Kitchen.

На постійній основі поліцейські спільно з волонтерами доставляють допомогу до найнебезпечніших населених пунктів Чугуївського району.

Агентство Телевидения Новости

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