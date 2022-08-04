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Україною прокотилася хвиля замінувань
Про масові повідомлення про замінування в кількох обласних центрах повідомляють місцеві Телеграм-канали. Так, інформація по пошуки вибухівки з’явилася вже по 5 містах:
Кропивницький: повідомляють про пошуки вибухівки на Центральному ринку;
Хмельницький: попередньо, у місті 3 замінування (автовокзал, овочевий ринок, залізничний вокзал);
Вінниця: ймовірне мінування Центрального ринку та залізничного вокзалу;
Рівне: повідомляють про замінування залізничного вокзалу та автовокзалу;
Тернопіль: інформація про замінування залізничного вокзалу та Центрального універмагу.