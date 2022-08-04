В Змієві чоловік сокирою відрубав донці волосся: в справу втрутилася поліція

На Харківщині поліцейські розшукали безвісти зниклу дівчину: з’ясувалось, дівчина втекла з дому через сварку з батьком. Чоловік ображав її нецензурною лайкою та відрубав сокирою волосся доньки.

Більше двох діб правоохоронці відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області проводили всі можливі заходи щодо встановлення місця знаходження неповнолітньої мешканки міста Зміїв. Наразі дівчина вже вдома, жодних протиправних дій щодо неї вчинено не було.

Правоохоронці склали адмінпротоколи за вчинення домашнього насильства і невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Агентство Телевидения Новости