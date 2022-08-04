Харківська область готується до опалювального сезону: в ХОВА розповіли, що робитимуть у разі пошкодження газової системи

На Харківщині попри постійні обстріли вже підготували до опалювального сезону 57% житлового фонду

У Харківській області триває підготовка котелень до роботи в холодний період та укладання договорів на постачання газу: до опалювального сезону підготували 57% житлового фонду.

Про це розповів директор Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА Сергій Магдисюк.

За його словами, повністю завершити підготовку до опалювального сезону фахівці мають до початку жовтня, щоб через 15 днів власне розпочати сезон. Згідно нормативів профільного Міністерства, наразі готовність сфери ЖКГ області повинна складати не менше за 60% від запланованого.

«На наших територіях розташовано 500 котелень, 258 уже підготовлено до опалювального сезону. Теплові мережі: із запланованих 1800 км – 1000 км вже підготовлено. По водопровідно-каналізаційному господарству у нас показник трохи нижчий – 42%. Житловий фонд підготовлено на 57% – із 12 тис. будинків майже 7 тис. підготовлено до опалювального сезону», – повідомив Сергій Магдисюк.

Він відзначив, що найбільш проблемні моменти щодо підготовки до зими стосуються об’єктів соціальної сфери. Зокрема, через те, що ворог цілеспрямовано руйнує школи, будинки культури, лікарні тощо.

«Наприклад, ліцей у Чугуївській громаді був майже підготовлений до опалювального сезону. Після влучання ворожого снаряду ми практично не маємо цього об’єкта», – зазначив директор Департаменту.

Сергій Магдисюк зауважив, що і керівництво країни, і місцева влада розуміють, наскільки важким може бути осінньо-зимовий період, тому вже зараз зважують усі можливі ризики. Наприклад, у разі пошкодження газової системи до населених пунктів направлять альтернативні системи обігріву. Планується, що на закупівлю таких обігрівачів буде виділено державні кошти.

«На сьогодні триває заплановане закачування газу в газосховища України. За даними профільного Міністерства, заготовленого газу повинно вистачити, щоб пройти опалювальний сезон. Проте ми готуємо певну кількість дров, пелетів та опалювальних приладів на випадок виходу газової системи з ладу», – повідомляє Сергій Магдисюк.

Довідка ХОВА. В результаті бойових дій на Харківщині пошкоджено 205 об’єктів теплопостачання – котелень та теплових пунктів. Повністю або частково зруйновано майже 25 км теплових мереж.

У системі водопровідно-каналізаційного господарства пошкоджено 75 об’єктів та 6 км водопровідних мереж.

Наразі відремонтовано 56 об’єктів теплопостачання і 105 об’єктів – в процесі відновлення. Із 75 об’єктів водопостачання або водовідведення відновлено вже 46 об’єктів.

Агентство Телевидения Новости