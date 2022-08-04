ЗСУ повернули два села на Донеччині під контроль України

Українські військові звільнили два села в Донецькій області протягом останнього тижня.

Про це заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Протягом тижня наші війська покращили тактичне положення та просунулись в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Бражківка, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населені пункти – Мазанівка та Дмитрівка», – сказав він.

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