Поширював кремлівські наративи в соцмережі – в Лозовій викрито прихильника «руського миру»

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 51-річному мешканцю Лозової у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, чоловік на власній сторінці в соціальній мережі, забороненій в Україні, поширював наративи окупантів. Підозрюваний публікував матеріали, в яких виправдовується та визнається правомірною збройна агресія РФ проти України, заперечується тимчасова окупація частини території України та прославляються представники країни-агресора.

Кримінальне провадження розпочато за повідомленням Лозівського міжрайонного відділу Управління СБУ в Харківській області. Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости