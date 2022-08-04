Окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ біля Гусарівки на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 4 серпня. 162 доба війни.

Противник зосереджує основні зусилля на Сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів. Продовжує бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка. Намагається прорвати оборону наших військ біля Гусарівки, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку противник застосовує танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха.

Спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного, завдяки умілим діям наших військових, завершились крахом та втечею.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

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