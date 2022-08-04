Бійці бригади «Холодний Яр» звільнили селище Дібрівне на Ізюмщині

Бійці 93 бригади Холодний Яр впевнено йдуть уперед на Ізюмському напрямку: бригада відтіснила ворога за село Дібрівне і пересунула лінію фронту. Відрізані від постачання, окупанти тікали, кидаючи техніку. Щоправда, перед відходом рясно замінували село протипіхотними та протитанковими мінами.

За оцінкою холодноярців, в селищі та на околицях розташовувалися окупанти (приблизно, кілька рот) та багато техніки (2-3 десятки танків й стільки ж БМП).

Про перебіг бойових дій на Ізюмщині розповідає офіцер 93 бригади Олександр.





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