На проспекті Льва Ландау Toyota врізалася у стовп: водій загинув

Сьогодні близько 15:30 на проспекті Льва Ландау, 2/2, через несприятливі погодні умови водій Toyota Camry не впорався з керуванням, виїхав на розділяючий газон та зіштовхнувся з опорою рекламного щита.

Як повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області, мешканець села Новопокровка Чугуївського району, рухаючись зі сторони проспекту Героїв Сталінграда у напрямку проспекту Гагаріна, не врахував погодні умови та в’їхав у перешкоду.

Від отриманих тілесних ушкоджень 51-річний чоловік помер.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости