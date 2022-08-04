На заході Берліна стався вибух на складі з боєприпасами. Хто винен?



На берлінському складі й у лісі Грюневальд триває пожежа і було чутно вибухи, ситуація вкрай небезпечна.

Поліція не повідомляє, від чого саме сталися вибухи.

Нагадаємо, раніше вибухали і українські склади: у Калинівці, Ічні та Балаклії, які були знищені протягом 2017-2019 років.

Були ситуації, коли наші склади руйнували. Звичайно, це могла бути росія. Ми для них ціль номер один, – заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Слід пам'ятати, що рф приносить війну і в Європу: Кремль уже використовував хімічну зброю у Британії, спалював склади зі зброєю у Чехії та Болгарії.

Тож цілком можливо, що тепер москва дотяглася і до Німеччини.

Источник: https://t.me/spravdi/14756

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