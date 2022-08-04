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04.08.2022 22:31
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Харків зазнав масованого обстрілу: є постраждалі

Харків зазнав масованого обстрілу: є постраждалі

4 серпня близько 22:00 окупанти обстріляли Харків – вибухи було чутно у всіх районах міста. Сигнал повітряної тривоги залунав вже після обстрілу.

Як повідомили в ХОВА, за попередніми даними, постраждали два райони міста – Шевченківський та Індустріальний районах.

«На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про 3 постраждалих. Максимально будьте в укриттях! Загроза залишається», написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова повідомляє про обстріл Салтівського та Індустріального районів.

Агентство Телевидения Новости

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