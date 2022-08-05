«Україна потребує допомоги»: Оззі Осборн випустив платівку в кольорах українського прапора

Альбом «Patient Number 9» музикант Оззі Осборн випустив на ексклюзивній платівці у кольорах українського прапора. Про це інформують на офіційній сторінці виконавця, пише ESPRESO.TV.

«У лютому мій син Джек працював з «Волонтерами третьої хвилі» над евакуацією дітей-сиріт з особливими потребами з України. Зараз Україна відчайдушно потребує допомоги, особливо після того, як почалася війна, тому працювати над такою важливою справою є правильним», – йдеться в описі до альбому.

Повідомляється, що «Волонтери третьої хвилі» працюють над тим, щоб сироти з особливими потребами в Україні, які мають усиновлювачів із США, виїхали до Штатів.

Британський рок-музикант Оззі Осборн спільно з дружиною Шеріл вирішили дати прихисток кільком переселенцям з України у маєтку в Бакінгемширі.

31 листопада британський співак і музикант Стінг зупинив свій виступ для того, щоб висловитися на підтримку України.

6 березня Стінг заспівав пісню, написану ще під час Холодної війни та присвятив її українцям.

Агентство Телевидения Новости