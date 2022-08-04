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04.08.2022 23:31
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Після зливи на вулицях Харкова знайдено десятки автономерів

Після зливи на вулицях Харкова знайдено десятки автономерів

Під час вечірньої зливи вулиці Харкова перетворилися на річки: містяни повідомляли про затоплені дороги в кількох районах. Деякі автомобілі після подорожі крізь потоки води залишилися без номерних знаків.

Колекцію автономерів зібрала харківська патрульна поліція. В пресслужбі УПП Харківської області повідомили:

«До уваги водіїв транспортних засобів – на вас чекають ваші номерні знаки, які ви втратили через негоду!

Вказані номерні знаки під час патрулювання знайшли наші патрульні. Напишіть нам, ми зв’яжемось з вами та повернемо їх власникам.

З собою необхідно мати документ, котрий підтвердить, що державний номерний знак належить саме вам».

Агентство Телевидения Новости

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