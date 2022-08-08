Росіяни погрожують підірвати заміновану Запорізьку АЕС – Енергоатом

За даними Енергоатому, росіяни шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати.

В Енергоатомі запевняють, що начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-майор Валерій Васильєв, котрий зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав своїм солдатам, що “тут буде або російська земля, або випалена пустеля”.

Українське відомство процитувало російського генерала.

“Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об’єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, маєте розуміти, що іншого в нас немає. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю!”, заявив Васильєв.

За даними Енергоатома, українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.

При цьому навіть без умисного підриву ЗАЕС є ризик катастрофи, через російські обстріли енергоблоков 6 серпня.

Внаслідок обстрілів армії держави-терориста Росії на Запорізькій АЕС в Енергодарі залишається загроза пожежі та радіаційного зараження. Про це прес-служба «Енергоатому» повідомила в Telegram.

За інформацією компанії, унаслідок останніх атак окупантів і влучень із реактивних систем залпового вогню на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, ще один із трьох активних енергоблоків вимкнено.

«Серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека», – йдеться в повідомленні.

Український персонал, який перебуває на контрольованій РФ станції, і далі контролює ядерну безпеку та ліквідовує наслідки обстрілів, інформують у компанії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав надати доступ до Запорізької АЕС для фахівців МАГАТЕ після чергового обстрілу станції російськими загарбниками.

Про це повідомляє France24.

“Будь-яка атака на атомну станцію – це самогубство. Я сподіваюся, що ці атаки закінчаться, і в той же час я сподіваюся, що МАГАТЕ зможе отримати доступ до станції”, – заявив він.

Гутерреш зазначив, що ООН підтримує МАГАТЕ в її зусиллях щодо створення умов для стабілізації роботи Запорізької АЕС.

Агентство Телевидения Новости