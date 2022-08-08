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Більшість снарядів не вибухнули. Детали ранкового обстрілу (фото)

Більшість снарядів не вибухнули. Детали ранкового обстрілу (фото)

Рашисти вранці обстріляли район Павлого Поля з РСЗВ «Ураган». Касетні снаряди. Один загиблий, один поранений. Всі цивільні. На щастя, понад 22 касетних снарядів не вибухнули. Жертв було б набагато більше. Слідчі вже на місці подій, фіксують наслідки злочинів рашистів, повідомили в полиції.

Вранці 08 серпня ворог завдав чергового обстрілу із реактивних систем залпового вогню по вулицях міста Харкова. Зокрема були вражені об’єкти в районі Павлового поля: школа, багатоповерхівки, будинки у садовому товаристві, автомобіль на проїзній частині. Автомобіль відразу загорівся. Його загасили бійці 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 10:45.

Один з боєприпасів потрапив на подвір’я навчального закладу. Пошкоджено господарчу споруду. На місці обстрілів працювали сапери ДСНС, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів, додаи деталв в ДСНС

Агентство Телевидения Новости

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