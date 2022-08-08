Британська розвідка заявила про активне мінування росіянами лінії фронту

Війська держави-терориста Росії розгортають протипіхотні міни для захисту та стримування можливостей пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Як вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії, ці міни потенційно можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.

Зокрема поблизу Донецьку та Краматорську Росія, за даними розвідників, спробувала застосувати розосереджені протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С.

«Серія PFM-1, яку зазвичай називають «міни-метелики», є глибоко суперечливою зброєю невибіркового типу. PFM-1 були використані з руйнівним ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які сприйняли їх за іграшки», – зазначили в британському оборонному відомстві, пише Захід.нет

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