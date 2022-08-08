Bayraktar будуть виробляти в Україні

Турецька компанія Baykar створила в Україні компанію з виробництва безпілотників Bayraktar, під завод придбали ділянку – посолПосол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що турецька компанія Baykar будуватиме в Україні завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar, як і домовлялися.

Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Baykar вже створила в Україні компанію, придбала земельну ділянку під будівництво заводу та розробила його проект — компанія планує виконати план до кінця, оскільки, за словами Боднара, це було «майже особисте зобов’язання власників компанії зробити це виробництво в Україні».

Посол додав, що до виробництва Bayraktar в Україні буде залучено українських виробників, виробників двигунів, колес та запчастин.

«Завод будуватиметься. Буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду та направив її до парламенту на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу», – сказав дипломат.

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