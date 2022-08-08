На Харківщині СБУ затримала працівника одного з місцевих каналів за співпрацю з окупантами

Як встановили оперативники, зловмисником виявився художник-постановник одного з місцевих каналів Харківщини. Використовуючи 20-річний досвід у художній сфері, колаборант розробляв макети листівок та відео-ролики спрямовані на підтримку зовнішньої політики держави-агресора та підняття бойового духу збройних сил РФ на території України.

Протиправну діяльність «Z-пропагандист» організував у взаємодії зі своєю донькою, яка мешкає на території рф та має знайомих в осередку силових структур та пропагандистів країни-агресора. Агітаційні напрацювання батька донька надсилала на адреси міністерства оборони рф та ряду пропагандистів рф з метою їх поширення серед окупантів.

За оперативною інформацією, послугами пропагандиста скористалось міністерство оборони рф та навіть висловили йому подяку за активну пропутінську позицію.

У ході обшуків за місцями фактичного проживання та реєстрації правоохоронці вилучили:

комп’ютерне обладнання, магнітні носії та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності;листівки та плакати з рашистською символікою;листи-подяки від міністерства оборони рф.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК та повідомили про підозру за ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) КК України.

Заходи із припинення протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости