Працюємо над відновленням критичної інфраструктури: голова ХОВА про пошкодження ТЕЦ-3

Російські ракети влучили в ТЕЦ-3, яка забезпечує теплоносієм майже третину будівель у Харкові. Про пошкодження одного із об’єктів критичної інфраструктури повідомив під час національного телемарафону голова ХОВА Олег Синегубов.

«Ми працюємо з містом, із районами над відновленням критичної інфраструктури, оскільки ворог теж б’є, і нещодавно пошкодив ТЕЦ-3 у Харкові. Це одне з великих підприємств, яке забезпечує майже третину міста Харкова теплоносієм і відповідно гарячою водою», – повідомив Синегубов.

Він зазначив, що для ремонту об’єктів критичної інфраструктури використовують кошти виділеного області резервного фонду, і найближчим часом знову звертатимуться до Києва – з проханням додати фінансування.

Агентство Телевидения Новости