Такого терору Печеніги ще не знали: наслідки нічного обстрілу селища

Минулої ночі селище Печеніги зазнало три ракетних та декілька артилерійських ударів з боку російської армії. Загинула 72-річна жінка. Поранено двоє людей, повідомив голова громади Олександр Гусаров.

Вщент зруйнована будівля центру дитячої та юнацької творчості, де діти займалися позашкільною освітою. На сільгосппідприємстві зруйновано коровники, вбито дев’ятнадцять корів. Зруйновано тік для зберігання наших врожаїв. Зруйновано два житлові будинки, пошкоджено Будинок культури, підприємства промислового виробництва й десятки приватних домоволодінь. Розрушено дахи, вибиті вікна, зруйновано господарські будівлі, гаражі. Знищено шкільний та приватний автомобілі. Ворогом зруйновано частину водопроводу та пошкоджено лінії електропередач.

«В селищі від ночі працюють рятівники, працівники екстреної медичної допомоги, газовщики-аварійщики. Наразі енергетики завершують свою роботу для відновоення подачі електроенергії. Колектив КП «Джерело» докладає максимальні зусилля, аби ліквідувати значне пошкодження й відновити подачу води жителям селища. Фахівці селищної ради, представники поліції, інші спеціалісти здійснюють фіксацію та оформлення актів, документів щодо руйнувань будівель та помешкань. Продовжуємо роботу кожен на своєму місці, зберігаємо спокій та пам’ятаємо про обережність».

Агентство Телевидения Новости