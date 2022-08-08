Харків’янину загрожує кримінальна відповідальність за домашнє насильство над бабусею

28-річний харків’янин, перебуваючи на підпитку, погрожував своїй 69-річній бабусі фізичною розправою, постійно вимагав гроші, ображав та висловлювався нецензурною лайкою.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству ХРУП №1 протягом року склали чотири протоколи про адміністративне правопорушення за ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли термінові заборонні приписи стосовно кривдника.

Молодик продовжував вчиняти протиправні діяння стосовно бабусі. Слідчим Харківського районного управління поліції №1 було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.126 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 2 років.

8 серпня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости