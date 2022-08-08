Ранковий обстріл Шевченківського району: подробиці від поліції (відео)

Вранці 8 серпня ворог завдав удару з системи залпового вогню «Ураган» по Шевченківському району Харкова. Загинув 63-річний мирний житель, 68-річний чоловік у стані середньої тяжкості доставлений до лікарні.

Потужні вибухи пролунали близько 10:30. За попередніми даними, росіяни влучили в територію біля житлового будинку, внаслідок вибуху снаряду сталося загоряння автомобіля Nissan. Також пошкоджень зазнав автомобіль Ford – уламки побили лобове скло та двері.

За словами начальника ГУНП в Харківській області генерала поліції третього рангу Володимира Тимошка, 8 серпня окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова з системи залпового вогню «Ураган». Більшість касет не розірвалися, однак 3–4 касети були розірвані. В результаті прильотів один чоловік загинув. Він мешкав у сусідньому будинку. На момент прильоту харків’янин перебував на вулиці, йшов до супермаркету. У загиблого залишилися двоє дітей. Ще один мирний житель в стані середньої тяжкості доставлений до лікарні.

«За останню добу окупанти обстрілювали Київський район міста з артилерійської установки «Піон». Снаряди зенітно-ракетного комплексу С-300 вночі долетіли в селище Печеніги, де є загиблі й постраждалі особи. Тобто за добу росіяни випустили по місту все, що в них є на озброєні з тяжкої артилерії», – розповів Володимир Тимошко.

На місці працювала слідчо-оперативна група Харківського райуправління поліції № 3. Встановлюються обставини та свідки події, збираються первинні матеріали.

Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 15 років або довічного позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости