СБУ затримала кілерів спецслужб рф, які планували вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України

Служба безпеки запобігла серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України.

У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу зс рф (більш відомого як ГРУ).

Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.

За вбивство кожного з них російські «куратори» обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол. США.

Встановлено, що ДРГ була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки рф для проведення підривної діяльності на території Україні. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації «лнр» брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході.

За завданням координатора з москви, саме він, використовуючи свої зв’язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств.

На його «пропозицію» відповів мешканець Києва. За 5 тис. дол. США він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.

Це вбивство мало стати «тестовим випробуванням» перед виконанням основних завдань ворога.

А для замаху на керівників оборонних відомств «зв’язковий» вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом зі спільником вони мали підготувати план «ліквідації» і подати його на затвердження своїм керівникам в рф.

Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію білорусі.

Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт «Доманове» і зустріч зі спільником.

Щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО «А» затримали обох зловмисників у Ковелі.

Під час обшуку у «зв’язкового» виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина рф.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Ворог не може перемогти на полі бою, тож вдається до звичних для нього методів – намагається організувати замахи на військових і керівників українських органів влади. І цим вкотре доводить всьому світу, що росія – це держава-терорист, яка не дотримується жодних цивілізованих правил. Та ми чудово розуміємо, чого слід очікувати від рф, тож діємо на випередження і заздалегідь нейтралізуємо спецоперації ворога. Будемо робити це і надалі!» – підкреслив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які наразі переховуються в рф.

Заходи з викриття злочинів проводили співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області спільно з підрозділами СБУ Волинської області, Національною поліцією та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва.

Агентство Телевидения Новости