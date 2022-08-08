Слов’янський напрямок: окупанти безуспішно спробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 8 серпня. 166 доба війни.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника зосереджує основні зусилля на підтриманні дій сухопутного угруповання військ та ураженні об’єктів в глибині території України.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

На Харківському напрямку підрозділи ворога застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії намагаються стримати Сили оборони від просування вглиб тимчасово захопленої противником території. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Уди, Світличне, Золочів, Слатине, Нове, Борщова, Руські Тишки, Циркуни, Перемога, Слобожанське, Червоне, Гусарівка та Асіївка. Окупанти завдали авіаударів біля Гусарівки, Верхнього Салтова та Байрака, а також задіяли БПЛА для розвідки неподалік Цупівки та Руських Тишків.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії поблизу Великої Комишувахи, Дмитрівки, Вірнопілля, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Микільського. Завдав авіаційного удару біля Залимана.

Окупанти безуспішно спробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости