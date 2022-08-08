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У Чугуївському районі енергетики відновили роботу підстанції

У Чугуївському районі енергетики відновили роботу підстанції

Нещодавно під час ворожого обстрілу однієї з підстанцій було зруйновано енергетичне обладнання, загорілося трансформаторне мастило. Знеструмлений енергооб’єкт залишив без світла частину селища Есхар. Виникла загроза затоплення шахти каналізаційно-насосної станції, що могло призвести до тяжких екологічних наслідків.

Електроенергію отримали близько двох тисяч споживачів.

Усі ремонтно-відновлювальні роботи проводилися в зоні постійних обстрілів. Жоден працівник обленерго не відмовився від виконання своїх службових обов’язків.

«Фахівці Харківського високовольтного РЕМ відновили пошкоджене устаткування. Водночас співробітники Чугуївського РЕМ за резервною схемою заживили насоси водовідведення», – зазначили в обленерго.

Агентство Телевидения Новости

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