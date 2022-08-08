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В Золочівському районі пошкоджено газопровід: 650 будинків залишилися без газу

В Золочівському районі пошкоджено газопровід: 650 будинків залишилися без газу

В результаті ворожих обстрілів пошкоджено газову інфраструктуру Золочівської громади: без газопостачання залишилось понад 650 домоволодінь.

Про це повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА.

«Внаслідок бомбардувань населених пунктів Золочівської громади пошкоджено газопровід високого тиску та інші об‘єкти газорозподільної інфраструктури», – зазначили в Департаменті.

Фахівці АТ «Харківгаз» звертаються до мешканців чотирьох населених пунктів Золочівщини, яким сьогодні припинено подачу газу, з проханням самостійно перекрити крани перед газовими приладами до завершення ремонтних робіт на перебитих газогонах.

Агентство Телевидения Новости

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