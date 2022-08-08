За останню добу росіяни випустили по Харкову все, що в них є з важкої артилерії: поліція про обстріли міста

Кілька потужних вибухів пролунали сьогодні зранку в Шевченківському районі – окупанти влучили в територію біля житлового будинку.

Ірина

Ну было, но чтоб оно задрожало – не было. Было громко, мы все отошли. Было несколько громких хлопков, несколько более тихих.

Після вибухів спалахнув автомобіля Nissan, також пошкоджень зазнав Ford, в якому уламки побили лобове скло та двері.

Юлія

Були у салоні, знімаємо приміщення, робимо манікюр-педікюр. Почався обстріл, вийшла з салону, це неправильно, но… Трескіт, дуже горіло, багато диму, дуже страшно.

В результаті обстрілу загинув 63-річний цивільний, який опинився на вулиці.

Володимир Тимошко, начальник ГУНП Харківської обл.

Це місцевий мешканець. На момент прильоту виходив на вулицю, щоб зайти в супермаркет. Розведений, має 2 дітей.

Також травми отримав 68-річний чоловік – постраждалий у стані середньої тяжкості доставлений до лікарні. Вибухотехніки кажуть – жертв могло бути набагато більше, але частина снарядів не розірвалася.

Ігор Овчарук, начальник групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Харківській обл.

Було випущено РСЗВ «Ураган», на даний час є три локації, куди прилетіли ці небезпечні предмети. Можна подякувати богу, що вони не спрацювали так, як потрібно. Вони не встигли розкритися і встати в бойове положення. А могли накрити набагато більший квадрат і було б значно більше руйнувань та пошкоджень.

За останню добу росіяни випустили по Харкову все, що в них є на озброєні з важкої артилерії, кажуть в поліції. Напередодні обстрілювали Київський район міста з артилерійської установки «Піон». А вночі в селище Печеніги летіли снаряди зенітно-ракетного комплексу С-300, в результаті загинула літня жінка.





Агентство Телевидения Новости