Харківський напрямок: окупанти завдали авіаційного удару поблизу Верхнього Салтова

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 9 серпня. 167 доба війни.

Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу українських воїнів, ворог намагається виявити побудову системи оборони наших військ.

На Харківському напрямку окупанти здійснили вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Дуванка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Байрак, Старий Салтів, Базаліївка, Коробочкине, Андріївка, Мілове, Чугуїв та Чепіль. Вів повітряну розвідку БпЛА. Завдав авіаційного удару поблизу Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював з артилерії райони Бражківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Дмитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости