Прокурори документують наслідки нічних обстрілів Харкова (фото)

За даними слідства, близько 2 години ночі окупанти завдали черговий ракетний удар по двом районам Харкова. У Холодногірському районі внаслідок дій російської армії пошкоджено готельно-ресторанний комплекс. Крім того, правоохоронці зафіксували ще одне влучання окупантів у цьому районі, а саме по території нежитлової будівлі.

В Індустріальному районі пошкоджень зазнало також нежитлове приміщення. Внаслідок обстрілу утворилось дві воронки діаметром 8 метрів.

Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.

За попередніми даними, в цю ніч окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

За процесуального керівництва Новобаварської та Немишлянської окружних прокуратур Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости