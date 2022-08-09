Прокурори документують наслідки нічних обстрілів Харкова (фото)
За даними слідства, близько 2 години ночі окупанти завдали черговий ракетний удар по двом районам Харкова. У Холодногірському районі внаслідок дій російської армії пошкоджено готельно-ресторанний комплекс. Крім того, правоохоронці зафіксували ще одне влучання окупантів у цьому районі, а саме по території нежитлової будівлі.
В Індустріальному районі пошкоджень зазнало також нежитлове приміщення. Внаслідок обстрілу утворилось дві воронки діаметром 8 метрів.
Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.
За попередніми даними, в цю ніч окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
За процесуального керівництва Новобаварської та Немишлянської окружних прокуратур Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Наразі тривають слідчі дії.