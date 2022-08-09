Брав гроші за допомогу у виїзді з окупованих територій і зникав – судитимуть псевдоволонтера

У квітні 22-річний харків’янин в інтернеті знаходив людей, які шукали перевізників, аби перевезти своїх родичів з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Підозрюваний, видаючи себе за волонтера, пропонував допомогти в цьому, але прохав перевести гроші йому на картку нібито на паливо.

Потерпілі переводили на картку шахрая гроші, після чого псевдоволонтер переставав виходити на зв’язок.

Немишлянською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до Октябрського районного суду Полтави обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування проводили слідчі ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники УСР в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости