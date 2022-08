З окупованих населених пунктів Харківщини евакуювали більше 800 людей

Із тимчасово окупованих територій Харківщини евакуювали 809 наших громадян, з них – 243 дитини.

Зараз усі вони перебувають у безпечних місцях, отримали необхідну медичну допомогу та психологічну підтримку. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

В ХОВА подякували причетним до евакуації службам, представникам місцевого самоврядування, службовцям поліції, психологам ДСНС, медикам, працівникам ОВА, а також волонтерам з Helping to Leave, Eventroom, Way of Ukraine, Kharkiv Help, Etoc, «Спільної справи» та Червоного Хреста України.

