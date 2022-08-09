«Після розпаду СРСР чекала росіян в Україні»: підозрюється мешканка Куп’янська, яка підтримує агресора

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 55-річній мешканці Куп‘янська за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Куп’янськ 55-річна жінка дала інтерв‘ю ЗМІ, в якому виправдовує збройну агресію РФ.

Окупантському телеканалу жінка розказала, що після розпаду СРСР вона довго чекала на прихід російських «визволителів» в Україну під егідою, що всі мають жити у мирі.

Також прихильниця «руського миру» звернулась до незаконної окупаційної влади з метою отримання паспорта громадянина країни-агресора.

Досудове розслідування та оперативний супровід проводить Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости