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Мешканець Чугуєва, який передавав окупантам дані про місця дислокації ЗСУ, постане перед судом

Мешканець Чугуєва, який передавав окупантам дані про місця дислокації ЗСУ, постане перед судом

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників та за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, проросійськи налаштований мешканець Чугуївського району у квітні 2022 року публікував у соціальних мережах матеріали, які шкодять державним інтересам України. Чоловік поширював дописи, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, та розміщував публікації з прославлянням окупантів.

Обвинувачений підтримував представників країни-агресора не тільки в соцмережах. Чоловік також збирав дані про розташування озброєння та особового складу ЗСУ та передавав цю інформацію представникам РФ у месенджері.

Наразі помічник окупантів перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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