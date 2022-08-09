Наслідки обстрілів Чугуєва: фото

В Чугуєві почали оцінку стану будівель, пошкоджених обстрілами: експерти департаменту будівництва та архітектури Харківської ОВА оглянули кілька важливих для громади об’єктах. Про це повідомила голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Були оглянуті Фізкультурно-оздоровчий комплекс, школа № 2, колишній районний будинок культури, будинки номер 7 по вулиці Музейній та 14 по Гвардійській.

«Мета візиту до Чугуєва директора департаменту будівництва та архітектури – експертна оцінка технічного стану будівель, а отже і перспектив та шляхів їх відновлення. Деякі, об’єкти відновити буде можливо вже в осяжній перспективі, на відбудову деяких піде тривалий час та значні кошти, деякі, на жаль, можливо, зруйновані незворотньо. По кожному з них експерти нададуть окремий кваліфікований висновок», написала Галина Мінаєва в Facеbook.

Агентство Телевидения Новости