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В Харкові в результаті ДТП загинули двоє поліцейських, ще двое – в лікарні
4 серпня на вулиці Клочківській сталася ДТП за участю поліцейських, в результаті якої двоє правоохоронців загинули.
В Державному бюро розслідувань факт смертельної ДТП зі співробітниками патрульної поліціїпідтвердили.
Як повідомив новинам АТН прес-секретар Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка, за попередньою інформацією, керуючи легковим автомобілем, водій не вибрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини.
Втративши керування, автомобіль перекинувся. У результаті автопригоди загинули двоє співробітників УПП в Харківській області, ще двох госпіталізовано до лікарні.
Досудове розслідування розпочато за ч. 3 ст. 286 КК України.