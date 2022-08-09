В Харкові в результаті ДТП загинули двоє поліцейських, ще двое – в лікарні

4 серпня на вулиці Клочківській сталася ДТП за участю поліцейських, в результаті якої двоє правоохоронців загинули.

В Державному бюро розслідувань факт смертельної ДТП зі співробітниками патрульної поліціїпідтвердили.

Як повідомив новинам АТН прес-секретар Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка, за попередньою інформацією, керуючи легковим автомобілем, водій не вибрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини.

Втративши керування, автомобіль перекинувся. У результаті автопригоди загинули двоє співробітників УПП в Харківській області, ще двох госпіталізовано до лікарні.

Досудове розслідування розпочато за ч. 3 ст. 286 КК України.

Агентство Телевидения Новости