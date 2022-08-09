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Запрацював новий мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree
Українські рятувальники запустили новий мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree, який допоможе виявити, розпізнати та повідомити про знайдення вибухонебезпечних предметів.
Завдяки застосунку, кожен, хто встановить його, матиме можливість:
переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;
отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об’єкту;
ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;
повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.
Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.