У нетверезого кермувальника харківські патрульні вилучили підроблене посвідчення водія

Сьогодні вдень на вулиці 23 Серпня патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення ПДР. Під час спілкування охоронці порядку виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

В присутності двох свідків водій відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Тож на порушника склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння) КУпАП та відсторонили водія від подальшого керування.

Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки посвідчення водія. Громадянин зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет.

Для встановлення обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости