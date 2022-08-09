У мережі повідомляють про вибухи в районі військового аеродрому в Криму

Сьогодні у захопленому росіянами Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки, почалася пожежа.

У Новофедорівці горіла злітна смуга і склади з боєприпасами, повідомляє в Telegram «Крым Сегодня. Новости», посилаючись на слова очевидців. Про це повідомляє УНІАН. За попередніми даними, горіли склади з боєприпасами.

«…Перший вибух пролунав близько 15:20, всього повідомляють про десять. Попередньо, пошкоджені сусідні будинки», – зазначається на каналі.

Очевидці також повідомили, що в районі аеродрому було не менше семи вибухів.

Агентство Телевидения Новости