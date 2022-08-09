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У мережі повідомляють про вибухи в районі військового аеродрому в Криму
Сьогодні у захопленому росіянами Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки, почалася пожежа.
У Новофедорівці горіла злітна смуга і склади з боєприпасами, повідомляє в Telegram «Крым Сегодня. Новости», посилаючись на слова очевидців. Про це повідомляє УНІАН. За попередніми даними, горіли склади з боєприпасами.
«…Перший вибух пролунав близько 15:20, всього повідомляють про десять. Попередньо, пошкоджені сусідні будинки», – зазначається на каналі.
Очевидці також повідомили, що в районі аеродрому було не менше семи вибухів.