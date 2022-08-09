Життя прифронтової Мерефи: ВПО та обстріли

Історія Валерії Гнатюк – страшне відображення війни. Її власна квартира ще у березні вигоріла на Північній Салтівці. Тоді вона втратила зв’язок із мамою та бабусею у Маріуполі.

Валерія Гнатюк, переселенка

У нас в Харькове уничтожена квартира, после двух попаданий, все полностью. До штукатурки, тепер ВПО. И вторая проблема с родственниками в Мариуполе Связь утратили второго марта, информацию получили от соседей, когда там начала появляться. Они заходили в бомбоубежище, там случился пожар, бабушке 93 года, она умерла. С мамой непонятно, маму расстреляли.

Тепер у статусі переселенки живе у Мерефі. І таких як вона тут третина громади. Люди сидять без роботи, і знайти її неможливо. Тому вони залежать від гуманітарної допомоги, а ще – від психологічної підтримки.

Олена Бондаренко, фахівець відділу Мерефянської міськради

Дуже потрібно, тому що я говорю – близько 8000 це лише тільки офіційно зареєстровані.

Без засобів для існування залишились частково і місцеві мешканці. Мерефу також часто обстрілюють, підприємства закрилися, але людям нема куди виїжджати.

Світлана Ашурова, мешканка Мерефи

Не работаем, уволили, но вот помощь дали – дай бог им здоров’я!

Гуманітарної допомоги, яка йде офіційними каналами, не вистачає. Тому таким громадам допомагають суспільні ініціативи. Цього разу продуктові та гігієнічні набори до Мерефи привезли благодійний фонд “Парус” за підтримки Альянсу громадського здоров’я.

Юрій Петунін, сотрудник БФ “Парус”

Наша задача помочь переселенцам, помочь людям нуждающимся, наша задача собрать відать, єто не есть проблема, єто помошь людям.

Також проконсультувати переселенців та місцевих мешканців приїхав представник уповноваженого Верховної ради з прав людини та юристи фонду. Кажуть, часто отримати медичну чи гуманітарну допомогу люди не можуть, бо не знають куди звертатися.

Сергій Кузьменко, уповноважений ВРУ з прав людини

Не відповідають, не реагують, то тут можна говорити про порушення. Якщо людина не звертається, а лише вважає що права порушені, тому на прийомі ми даємо роз’яснення не тільки до органів місцевого самоврядування а також до уповноваженного ВРУ, як до нас звернутися до громадської приймальні.

Жителів громад просять не соромитися ставити запитання та просити допомоги. Ресурси для цього є, але не завжди є інформації про те, кому яка допомога потрібна.





Агентство Телевидения Новости